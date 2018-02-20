Люди — ключевой ресурс цифровой экономики. Об этом председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в ходе парламентских слушаний на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».

«Ключевой ресурс цифровой экономики — это люди. Люди и кадры. Ольга (первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. — Прим. ред.) в своем выступлении говорила, что у банков сейчас это на третьем месте. Кадры стоят у банков по значимости, и я очень рад, что в нашей организации это стоит на первом месте», — рассказал он в ходе выступления.