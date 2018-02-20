Россия — одна из самых продвинутых стран в сфере цифровых технологий, потому что в свое время она сильно отстала, вследствие чего произошел «overlapping». Об этом председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в ходе парламентских слушаний на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».

«Бытует мнение, что мы отстали от технологий. На самом деле Россия во многом продвинутее, что касается цифровых технологий — она одна из самых продвинутых. В некотором смысле это произошло из-за того, что мы настолько отстали, что перепрыгнули далеко вперед. Такой «overlapping», — рассказал он в ходе выступления.

Тиньков привел в пример тот факт, что в России Apple Pay пользуется больше банков, чем в Америке, в которой он был изобретен.