Текущий экономический рост — достаточно зыбкий, и его недостаточно для того, чтобы превратить современную жизнь граждан России в достойную и качественную, считает первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

«В России в настоящий момент проходят самые разные процессы. Нам удалось за достаточно короткий период времени из очень сложной кризисной ситуации перейти в фазу экономического роста. Но этот рост пока достаточно зыбкий, он по своему течению и по своим параметрам недостаточен для того, чтобы превратить жизнь рядового гражданина в достойную и качественную современную жизнь», — рассказал он в ходе парламентских слушаний на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».

По его словам, для того чтобы каждая рядовая российская семья могла так жить, необходимо добиваться других темпов экономического роста. «И практически все согласны с тем, что высокие темпы экономического роста и новые структуры экономики будут базироваться на цифровых возможностях», — отметил Шувалов.

Также он подчеркнул, что все необходимые технологии для этого уже созданы и доступны.