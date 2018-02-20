Киноактер Стивен Сигал объявил, что стал международным амбассадором криптовалютного проекта Bitcoiin2Gen, который готовится к ICO. Создатели Bitcoiin2Gen лишь обещают высокую доходность перспективным инвесторам.

Как сообщается в официальном пресс-релизе проекта, как буддист, дзен-учитель, и целитель, Стивен живет по принципам, согласно которым развитие физического «я» имеет важное значение для защиты духовности человека.

«Он считает, что все, что он делает в своей жизни ведет людей к пробуждению и просветлению в какой-либо форме. Именно эти задачи преследует Bitcoiin2Gen, чтобы предоставить сообществу децентрализованную платежную систему P2P с собственным кошельком и надежной платформой блокчейн без вмешательства какой-либо третьей стороны», - поясняется в релизе.

Bitcoiin2Gen, который работает на платформе Ethereum, предлагает участникам реферальную систему, в рамках которой обещает дополнительный доход за новых привлеченных вкладчиков.

Издание Coindesk после изучения проекта пришло к выводу, что он напоминает закрытую «криптовалютную пирамиду» BitConnect. В White Paper проекта очень мало деталей о том, как он устроен, указывает Coindesk, сообщает VC.ru .