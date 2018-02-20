Совет директоров ПАО «ТрансФин-М» на состоявшемся 16 февраля заседании рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выпуск дополнительных обыкновенных акций компании номинальной стоимостью 30 млрд рублей. Дополнительную эмиссию рекомендовано производить по открытой подписке с осуществлением оплаты денежными средствами, сообщается в релизе «ТрансФин-М».

Цена размещения будет позднее определена советом директоров компании с учетом проведения независимой оценки и рекомендаций инвестиционного банка, который будет привлечен для организации работы с инвесторами.

По итогам 2017 года уставный капитал компании составляет 10,8 млрд рублей, при этом собственный капитал компании по МСФО достиг 22 млрд. По оценкам менеджмента, рыночная стоимость компании находится в диапазоне 30—35 млрд рублей, что соответствует показателю до 50% премии к чистым активам компании.

«В рамках дополнительной эмиссии компания планирует обеспечить долю акций, находящихся в свободном обращении на рынке, на уровне 20—30% от капитализации компании, что, по нашим оценкам, составит не менее 10 миллиардов рублей. Соблюдение данных параметров позволит включить акции общества в первый котировальный список Московской биржи, — отмечает генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Размещение дополнительного выпуска акций осуществляется в соответствии со стратегией ПАО «ТрансФин-М» по повышению кредитного рейтинга компании и ликвидности публичных долговых инструментов. Текущие тенденции рынка и ужесточение регулирования лизинговой отрасли со стороны Банка России требуют от лизинговой компании высокой капитализации. С учетом новой эмиссии и планов развития компании достаточность капитала ПАО «ТрансФин-М» составит более 20%. Все эти факторы позволят компании успешно конкурировать за заемщиков наивысшего кредитного рейтинга и работать в наиболее капиталоемких сегментах рынка».

«Повышение прозрачности ПАО «ТрансФин-М» для внешних инвесторов в полной мере отвечает интересам НПФ «Благосостояние» как контролирующего акционера. Учитывая изменения регуляторной среды в части модели стресс-тестирования и новых требований к структуре активов НПФ, фонд заинтересован в допуске к открытым торгам активов, включенных в состав пенсионных резервов, — говорит заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние» Андрей Денисенков. — Вместе с тем статус контролирующего акционера ПАО «ТрансФин-М» фондом будет сохранен».



По словам Дмитрия Зотова, текущая рыночная ситуация в основных сегментах, в которых представлена компания, благоприятна для привлечения капитала, менеджмент ожидает высокого спроса со стороны как институциональных, так и стратегических инвесторов. Компания планирует направить привлеченные в результате дополнительной эмиссии средства на реализацию проектов финансового и операционного лизинга в сегментах железнодорожного транспорта, спецтехники, водных судов и оборудования.