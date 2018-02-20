Российские банки могут потерять до 60% прибыли, если не будут внедрять новые технологии, считает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Об этом она сказала в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».

«20—60% прибыли банки могут потерять уже к 2025 году, если они не будут внедрять цифровые платформы, если они не будут внедрять новые технологии, то технологические компании, которые выходят сейчас на мировой рынок, которые предоставляют сейчас в том числе финансовые услуги, могут этот рынок и долю прибыли перетянуть на себя», — рассказала она в ходе выступления.