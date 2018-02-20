Экспертное издание о криптовалюте BitCryptoNews составило рейтинг открытых ICO проектов 2018 года, который учитывает не только общие официальные данные, но и детально изучает команду проекта, заявленный бюджет, юридическую модель и гарантийные обязательства.

В процессе оценки каждого первичного размещения проводится анализ не менее 200 критериев, которые впоследствии объединяются в 20 основных групп. После присвоения баллов все ICO проекты распределяют по уровням привлекательности. Дополнительно аналитики предоставляют объективное заключение о перспективах и потенциале каждого рассмотренного стартапа, говорится в сообщении компании.

Рейтинг перспективных ICO позволяет не только получить полную информацию обо всех актуальных проектах, избегая значительных затрат времени и средств на аудит рынка, но и повысить эффективность инвестиций, выявить скам, изучить мнения и рекомендации специалистов области.

Ежедневно проводится мониторинг ICO проектов 2018 года и регулярное обновление данных. В описании так же доступны ссылки на техническую документацию и официальный сайт стартапа.