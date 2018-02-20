Россельхозбанк 28 февраля открывает книгу заявок по новому рублевому облигационному займу серии БО-05Р, ориентированному на широкий круг инвесторов, включая физических лиц.

Как указано в сообщении банка, номинал облигаций равен 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона составляет 7,4—7,6% годовых (конечная ставка сформируется по итогам сбора заявок), срок обращения бумаг — четыре года (1 456 дней). Предусмотрена выплата купонов два раза в год. Размещение выпуска облигаций серии БО-05Р состоится по результатам сбора заявок (книга заявок будет закрыта в тот же день — 28 февраля), ориентировочно 14 марта 2018 года.

«Ключевыми особенностями облигаций АО «Россельхозбанк» являются их высокая надежность, а также доходность, превышающая ставки по вкладам », — отмечается в сообщении РСХБ.

В банке напоминают, что купонные выплаты освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц (если ставка купона не превышает величину ставки рефинансирования ЦБ плюс 5 процентных пунктов). В случае покупки облигаций во время первичного размещения и удержания их до погашения весь полученный доход не будет облагаться НДФЛ.

Продажа облигаций физическим лицам реализована через точки продаж Россельхозбанка. «Уже сейчас можно обратиться в любой офис банка, заключить договор на брокерское обслуживание или открыть индивидуальный инвестиционный счет , зачислить необходимую сумму денег и подать поручение на приобретение бумаг», — уточняется в релизе.



Напомним, в декабре прошлого года РСХБ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04Р в объеме 5 млрд рублей при запланированном объеме размещения до 20 млрд. Объем заявок от физлиц составил 2 млрд рублей, или 40% от объема выпуска.

