В Росфинмониторинге в свете усиления сотрудничества с международной организацией «Эгмонт» разработана система индикаторов для пресечения финансирования терроризма. Под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети. ЦБ уже разослал соответствующие указания в кредитные организации, участвующие в пилотном проекте, сообщает «Известия » .



«У «Эгмонт» есть система моментального обмена информацией. Предполагается, что обмен данными между ней и Росфинмониторингом усилится. Это будет сделано из-за роста террористической активности в странах ЕС и Сирии», — сказал источник газеты на банковском рынке.

По его словам, новые индикаторы пока применяют 11 крупных банков, а со следующего года использование индикаторов станет для кредитных организаций обязательным. Инструкцию с признаками операций, которые с высокой долей вероятности указывают на причастность к терроризму, ЦБ разослал по банкам, участвующим в пилотном проекте. Получение этого документа изданию подтвердили в трех кредитных организациях.



Новая система индикаторов обяжет банки блокировать операции лиц из окружения граждан, попавших в официальный перечень террористов на сайте финразведки. Также будут заблокированы платежи в пользу религиозных организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой.



Под блокировку попадет и сбор средств на благотворительность через соцсети. Поскольку во многих из них можно зарегистрироваться под любым именем, то под видом просящих помощь могут скрываться террористы, которым нужны деньги для оплаты мобильной связи, покупки авиабилетов, на содержание или лечение раненых боевиков, пояснил источник, близкий к Росфинмониторингу.

«Банкам придется сложно: нужно будет мониторить соцсети, отслеживать операции фондов и религиозных объединений», — отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Нововведение может замедлить проведение операций через благотворительные фонды и религиозные объединения, полагает финансовый эксперт Ирина Коженкова. Банки, скрупулезно проверяя каждую трансакцию, могут затребовать дополнительные документы и более четкие назначения платежа, добавила она.