В текущем году лишиться лицензий могут порядка 35—50 банков. Такое мнение экспертов агентства «РИА Рейтинг» приводится в подготовленном ими обзоре ситуации в российском банковском секторе в январе 2018 года .

Как отмечают аналитики, за январь — февраль (по состоянию на 20 февраля) лицензий лишились девять кредитных организаций против 11 и четырех в ноябре — декабре и сентябре — октябре прошлого года. При этом одна из девяти кредитных организаций лишилась лицензии в добровольном порядке против двух в предыдущем периоде (ноябре — декабре).

По оценкам агентства «РИА Рейтинг», суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензий в январе — феврале, составил чуть более 40 млрд рублей. Для сравнения: активы банков, лишенных лицензий в ноябре – декабре, составляли 45 млрд рублей.

В целом в последние месяцы Банк России отзывал лицензии преимущественно у небольших банков; таким образом, ситуацию с отзывом лицензий можно охарактеризовать как относительно спокойную, отмечается в обзоре. Наиболее крупным случаем за январь — февраль стал отзыв лицензии у Расчетно-Кредитного Банка, объем активов которого на 1 декабря составлял 16 млрд рублей, отмечают аналитики.



«Эксперты «РИА Рейтинг» ожидают, что расчистка банковского сектора продолжится и в 2018 году и по итогам года банковский сектор может недосчитаться порядка 35—50 банков. При этом нельзя исключать, что несколько достаточно крупных банков из топ-50 по объему активов в 2018 году лишатся лицензий», — говорится в обзоре.