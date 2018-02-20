Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности калининградского Энерготрансбанка на уровне «ruВВВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как отмечается в сообщении агентства , ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 января 2018 года — 22%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 18%) и устойчивость капитала к обесценению активов (на указанную дату полное обесценение более чем трети остатка ссудной задолженности не привело бы к нарушению Н1.2). Поддержку рейтингу оказали хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и сбалансированность его активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте.

Аналитики отмечают высокое кредитное качество банковского портфеля ценных бумаг и возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО в случае необходимости, а также приемлемую концентрацию активных операций финучреждения на объектах крупного кредитного риска. Агентство позитивно оценивает низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и высокий уровень его информационной прозрачности в рамках рейтингового процесса.

Давление на рейтинговую оценку оказали высокая доля ссуд III—V категорий качества в совокупном кредитном портфеле (46% на начало января) и высокая доля пролонгированных ссуд (свыше 20% на 1 декабря 2017-го), при этом агентство отмечает, что значительная часть кредитных договоров пролонгирована на срок более трех лет.

Негативно на рейтинг повлияли высокая доля просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и индивидуальным предпринимателям (6,7% на 1 января 2018-го), и низкие показатели рентабельности деятельности банка (за 2017 год показатель ROA составил 0,7%, ROE — 3,8% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ без учета СПОД).

«Ограничивают рейтинг повышенные операционные и регулятивные риски, связанные с диспропорциями между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка (в отдельные месяцы 2017 года величина оборотов по расчетным счетам негосударственных организаций с учетом операций по размещению средств в депозит в банке к средним активам превышала 660%; среднее значение показателя за 2017 год составило 331% в месяц), а также с интенсивным наличным денежным оборотом по отдельным кассовым символам, однако агентство отмечает снижение отношения оборотов по счетам учета кассовых операций к средним активам до 114% в месяц в 2017 году против 172% годом ранее, в том числе в связи с закрытием нескольких операционных касс. Сдерживает уровень рейтинга высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (35% валовых пассивов на 1 января 2018 года), однако аналитики агентства отмечают, что большая часть данных средств не используется для фондирования срочных активов, а размещена в депозиты Банка России», — указано в релизе RAEX.

