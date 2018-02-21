Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во вторник, 20 февраля, провел рабочую встречу с Максимом Скворцовым, который вошел в число победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», и предложил ему возглавить Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Об этом сообщается на сайте губернатора.

Глава региона выразил уверенность, что Скворцов справится с новой ответственной работой. «Система управления нуждается в таких, как вы: креативных, амбициозных, нацеленных на достижение результата. Пройдя серьезный отбор, вы доказали, что обладаете большим потенциалом, который можете реализовать на благо региона. Убежден, у вас достаточные знания и опыт, чтобы справиться с поставленными задачами, повысить эффективность компании как регионального института развития», — высказался Якушев.

Глава Тюменской области высоко оценил идею проведения конкурса управленцев, инициированного президентом России, и отметил, что планирует организовать подобный отбор и на региональном уровне.

Скворцов — выпускник Тюменского государственного университета. Вся его трудовая деятельность связана с банковской сферой. «В одном из ведущих региональных финансовых учреждений он прошел по карьерной лестнице путь от бухгалтера до руководителя структурного подразделения», — говорится в сообщении на сайте губернатора Тюменской области.

На странице конкурса «Лидеры России» указано, что Максим Скворцов работает в Запсибкомбанке. Уточним, что победителями конкурса значатся чуть более 100 человек.

АО «ТАЛК» учреждено в марте 1996 года, в настоящий момент департаменту имущественных отношений Тюменской области принадлежат 86% акций компании.



При непосредственном участии компании обновляется значительная часть основных фондов в сельском хозяйстве Тюменской области. Компания принимает участие в реализации ряда значимых проектов в промышленности региона, активно развивает программы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.