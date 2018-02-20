Краудфандинговая платформа Fundl помогает талантливым, инициативным и креативным людям найти финансовую поддержку своих идей среди спонсоров-участников.

На начальном этапе Fundl сосредоточится на привлечении народных средств на реализацию проектов в таких областях, как:

Кино и театр - ремейки старых фильмов и сериалов, съемки полнометражных и короткометражных фильмов, музыкальных клипов, театральных постановок;

Музыка - запись новых альбомов, поддержка туров, «оцифровка» старых записей;

Игры - карточные, компьютерные, казуальные и реальные;

Гаджеты - крупная и мелкая электроника, полезные аксессуары и полноценные устройства.

В дальнейшем на Fundl смогут выставляться проекты по дизайну, экологии, DIY-изделиям.

Если проект не собирает необходимую сумму на Fundl, все пожертвования возвращаются жертвователям. Таким образом, участники освобождаются от риска остаться без денег и конечного результата проекта.

Fundl ориентирован на людей, которые хотят первыми испытать на себе новые ощущения и вещи, и готовые за это платить, на тех, кто может увидеть в небольшом проекте или стартапе большую выгоду и готов в это вкладываться, а также на пользователей QIWI, готовых потратить деньги на что-то, что будет им интересно или полезно.

Другой отличительной особенностью Fundl от других платформ по сбору денег является отсутствие комиссий площадки за размещение и перечисление средств. Благодаря тому, что взаиморасчеты будут производиться с помощью платежных сервисов QIWI, комиссия взимается только один раз при выводе средств из площадки. Ее размер аналогичен действующему тарифу на обычное снятие наличных с QIWI Кошелька.

Для размещения проекта на Fundl не требуется предоставлять огромный список документов и иметь статус юридического лица. Все проекты проходят модерацию перед размещением, чтобы предоставить участникам качественные отобранные проекты. Сроки размещения проекта от 30 до 90 дней.

В число первых проектов, выставленных на Fundl, вошли: игра «Корсары: Черная метка» («Корсары 4», разработчик: Black Sun Game Publishing), театральная постановка «Шинель», художественный фильм «Лавина», запись музыкальных альбомов Стаса Море и Нигатива, гаджет «Велокатамаран» для любителей водного туризма.

«В США и Европе краудфандинг занимает всю большую долю в финансировании творческих проектов, рассчитанных, прежде всего, на молодежную аудиторию. Но в России такие площадки все еще редкость из-за низкой степени доверия между всеми сторонами: самой площадкой, частными инвесторами и инициаторами проектов, – сказал Алексей Царев, лидер платформы Fundl. – Со своей стороны, мы постарались создать платформу на базе QIWI – одного из самых популярных и массовых платежных сервисов, сделав сбор средств максимально прозрачным и безрисковым для частных инвесторов: деньги списываются с QIWI кошелька жертвователя только после успешного завершения кампании. Если средства не будут собраны в срок, жертвователь не теряет деньги».

«Также мы полностью вовлечены в создание визуального и содержательного контента проектов, делая их понятными и привлекательными для массовых инвестиций частных лиц. Уверен, что наша площадка предоставит возможность собирать необходимые средства для запуска самых разных проектов максимально простым и надежным способом в кратчайшие сроки», - добавил Алексей Царев.

Напомним, в течение 2017 года QIWI запустила сервис для сбора денег на подарок или добрые дела QIWI Копилка, сервис для стримеров QIWI Donate, сервис пожертвований #наДобро и ряд других проектов.

О QIWI

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 19 млн виртуальных кошельков и более 152 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 78 млрд руб. от более чем 51 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

Источник: КИВИ Банк (АО)