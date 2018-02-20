QIWI запускает краудфандинговую платформу Fundl, которая поможет собрать необходимые инвестиции для запуска и реализации проектов в области кино, музыки, игр и гаджетов. Как сообщили в компании, она стала первым в России платежным сервисом, запустившим краудфандинговую платформу.

«Краудфандинговая платформа Fundl расположена по адресу fundl.ru и помогает талантливым, инициативным и креативным людям найти финансовую поддержку своих идей среди спонсоров-участников», — говорится в релизе.

На начальном этапе Fundl сосредоточится на привлечении народных средств на реализацию проектов в таких областях, как:

кино и театр (ремейки старых фильмов и сериалов, съемки полнометражных и короткометражных фильмов, музыкальных клипов, театральные постановки);

музыка (запись новых альбомов, поддержка туров, оцифровка старых записей);

игры (карточные, компьютерные, казуальные и реальные);

гаджеты (крупная и мелкая электроника, полезные аксессуары и полноценные устройства).

В дальнейшем на Fundl смогут выставляться проекты по дизайну, экологии, DIY-изделиям.

Если проект не собирает необходимую сумму на Fundl, все пожертвования возвращаются жертвователям. Таким образом, участники освобождаются от риска остаться без денег и конечного результата проекта, подчеркивают в QIWI.

В компании указывают на отсутствие комиссий площадки за размещение и перечисление средств. Благодаря тому, что взаиморасчеты будут производиться с помощью платежных сервисов QIWI, комиссия взимается только один раз — при выводе средств с площадки. Размер комиссии аналогичен действующему тарифу на обычное снятие наличных с «QIWI Кошелька».

«Для размещения проекта на Fundl не требуется представлять огромный список документов и иметь статус юридического лица. Все проекты проходят модерацию перед размещением, чтобы предоставить участникам качественные отобранные проекты. Сроки размещения проекта — от 30 до 90 дней», — указано в релизе.



В число первых проектов, выставленных на Fundl, вошли игра «Корсары: Черная метка» («Корсары 4», разработчик — Black Sun Game Publishing), театральная постановка «Шинель», художественный фильм «Лавина», запись музыкальных альбомов Стаса Море и Нигатива, гаджет «Велокатамаран» для любителей водного туризма.

