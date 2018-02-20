Минфин готовит поправки в законодательство, по которым при передаче кредитов по гособоронзаказу в Промсвязьбанк (ПСБ) банкам придется поделиться капиталом. Исходя из предполагаемого объема передачи ссуд, ПСБ может получить до 80 млрд рублей капитала, пишет «Коммерсант».



Норму о том, что передача оборонных активов в специально выделенный для этого ПСБ будет сопровождаться передачей капитала, предполагается закрепить в законе «О государственном оборонном заказе». По данным издания, соответствующий законопроект правительство может внести в Госдуму до конца месяца.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев уточнил, что порядок перехода кредитов по гособоронзаказу закрепят в законопроекте, который регламентирует работу ПСБ в новом статусе. По словам чиновника, передача кредитов пока будет добровольной, но, если банки примут такое решение, избежать действий с капиталом уже не удастся.

«Это требуется для соблюдения нормативов ПСБ. Новые кредиты требуют капитала», — пояснил источник издания в Минфине. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, ПСБ может получить от других банков до 1 трлн рублей кредитов, выданных предприятиям ОПК. Речь идет, в частности, о Сбербанке , ВТБ, Газпромбанке, Россельхозбанке, банках «Россия» и «Санкт-Петербург», Новикомбанке и Всероссийском Банке Развития Регионов.

Общий объем передаваемого капитала, по оценкам экспертов, может составить до 80 млрд рублей. «На 1 триллион рублей кредитов исходя из расчета Н1 (норматив достаточности капитала. — Прим. газеты) потребуется около 80 триллионов рублей капитала», — считает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко. По словам аналитика S&P Сергея Вороненко, кредиты ОПК — закрытая тема, по существенной части из них, как правило, имеется обеспечение в виде госгарантий, что значительно снижает риски. «С учетом госгарантий сумма капитала, который необходим для их принятия на баланс, может быть уменьшена», — полагает он.



Механизм передачи пока не ясен, как и в целом ситуация по оборонным кредитам, но чиновники настаивают, что исключений не будет ни для кого, в том числе госбанков.



Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, в январе был назначен опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Руководителем кредитной организации, входящей в десятку крупнейших банков страны, планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

