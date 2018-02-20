Компании, работающие в Москве в сфере развития информационных технологий, увеличили за прошедший год свою прибыльность в среднем на 25%, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

По информации Мосгорстата, объем производства компьютерного оборудования увеличился в 2017 году на 36%, экспорт информационных технологий из столицы ежегодно растет примерно на 16%. Зарплата в этой отрасли с января по ноябрь прошлого года увеличилась на 5%.

«Одно из ключевых направлений — развитие сети современных технопарков и технополисов, основными резидентами которых становятся именно высокотехнологичные компании», — добавил Ефимов.

Сейчас в Москве работают 31 технопарк и два технополиса. В них работают около 1700 компаний, в которые было инвестировано свыше 48 млрд рублей, напоминает пресс-служба официального портала мэра и правительства Москвы .

Город поддерживает резидентов технопарков льготами по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, снижает для них ставки арендной платы за землю. Это позволяет снизить налоговую нагрузку на 17–25%.