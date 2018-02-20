Правительство планирует в 2018 году отработать ряд аспектов правового регулирования госпрограммы развития цифровой экономики и полностью сформулировать их в 2019-м. Об этом во вторник сказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, сообщает ТАСС .

«Мы планируем в 2019 году представить комплексную программу правового регулирования цифровой экономики», — заявил он на парламентских слушаниях.

По словам Акимова, в весеннюю сессию правительство внесет в Госдуму 10 законопроектов, касающихся антимонопольного регулирования цифровой экономики, закрепления информации в качестве объекта гражданских прав, определения статуса цифровых технологий в финансовой сфере, включая технологии распределенных реестров.

К началу осенней сессии в Госдуму в рамках подготовки госпрограммы предстоит внести еще 17 законопроектов. «Там тоже очень чувствительные вещи, связанные с перечнем устанавливаемых сведений о конечном оборудовании. Это Интернет вещей, регулирование архивного дела», — перечислил Акимов.

Законодатели также должны определиться с такими понятиями, как смарт-контракты и электронные документы, добавил он.

Кроме того, депутатам предстоит установить правила подачи электронных исковых заявлений и определить статус соответствующих цифровых документов.