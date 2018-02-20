Компания Google запускает платежный сервис Google Pay, который автоматически заменит сервис Android Pay. Приложение, которое выходит сегодня, является лишь частью всего, что запланировали в Google, говорится в сообщении компании .

Google Pay сохранит все функции, которые были в Android Pay, включая систему бесконтактной оплаты смартфоном и будет внедрен Pay во все собственные продукты, включая браузер Chrome и цифрового помощника Assistant. Для интеграции в сторонние сайты и системы компания опубликовала инструкции и список партнеров по процессингу.

В сервисе появится раздел «Карты».

«Это простой способ сохранить все, что вам нужно в одном месте. Это раздел где вы будете хранить ваши кредитные и дебетовые карты, программы лояльности, предложения, и даже кучу подарочных карт с прошлогоднего дня рождения», - поясняет компания.

Новый сервис будет объединен с платежной системой Google Wallet, которая доступна для денежных переводов в Великобритании и США.

Жители Киева, Лондона и Портленда уже могут использовать Google Pay для оплаты проезда в общественном транспорте. Позже будет запущена эта функция и для других городов.

В России Google Pay станет доступен «совсем скоро», однако конкретные сроки не называются.