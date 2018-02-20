Обвиняемый в коррупции глава Банка Латвии Илмар Римшевич рассказал во время пресс-конференции, что в конце января получил сообщение с угрозами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Delphi.



«Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», — сказал он, отметив, что сообщил об угрозах в правоохранительные органы.

BaltNews уточняет, что сообщение было получено от «конкретного человека», однако его имя не озвучивалось.

Также Римшевич заявил, что дело против него связано с банками ABLV и Norvik. В частности, обыски в Банке Латвии начались, по его словам, через три часа, после того как ABLV обратился за помощью в размере 1 млрд евро.

Римшевича подозревают в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме не менее 100 тыс. евро. По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, дело не связано с кредитными учреждениями, работающими в стране, в том числе с упомянутыми Римшевичем банками.