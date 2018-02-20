Татарстан по итогам 2017 года вошел в топ-10 наиболее кредитно-активных регионов России. По данным Объединенного Кредитного Бюро, он стал лидером по годовым темпам роста объемов кредитования, где объемы выросли на 47%, а количество новых кредитов на 16% по сравнению с 2016 годом.

Как сообщает TatCenter , по объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли 3,12 млн кредитов на сумму более 998,43 млрд рублей. На втором месте по объемам выдач — Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1,53 млн кредитов на 358,54 млрд рублей. На третьем — Свердловская область — 1,08 млн кредитов на 179,44 млрд рублей.

В десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Башкортостан, Ростовская обл., Красноярский край, Челябинская и Нижегородская области.

Всего же в 2017 году, по данным ОКБ, было выдано 34,82 млн новых кредитов общим объемом свыше 5,68 трлн рублей.