Количество выданных в России новых кредитных карт составило в январе 2018 года 587,8 тыс., что оказалось на 68% больше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (349,9 тыс.). Такие подсчеты произвело Национальное бюро кредитных историй на основе информации кредиторов, передающих данные в это БКИ.

Как отмечается, это самый высокий показатель выдачи новых кредитных карт в январе за последние четыре года. По сравнению с январем 2015 года рост выдачи новых кредитных карт составил 312,8% (тогда было выдано 142,4 тыс. карт).

В январе 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве (35,6 тыс.), Московской области (27,1 тыс.), Краснодарском крае (23,4 тыс.), Санкт-Петербурге (20,3 тыс.) и Башкирии (17,4 тыс.). Наименьшее количество кредитных карт было выдано в Забайкальском крае (4,2 тыс.), Архангельской (4,6 тыс.), Амурской (4,7 тыс.) и Владимирской (4,8 тыс.) областях, а также в Якутии (4,9 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Оренбургской (плюс 129,8%) и Тульской (плюс 125,1%) областях, Башкирии (плюс 121,3%), а также в Саратовской (плюс 117%) и Ярославской (плюс 107,5%) областях. Наименьшие темпы роста были отмечены в Бурятии (плюс 8,8%), Забайкальском крае (плюс 10,5%), Амурской (плюс 16,5%) и Иркутской (плюс 22,3%) областях, а также в Красноярском крае (плюс 24,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в январе 2018 года увеличилась на 62,3% и 59,7% соответственно.

«В целом увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, происходит на фоне стабилизации ситуации в экономике, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом в январе каждого года обычно наблюдается серьезное снижение деловой и кредитной активности в связи с новогодними праздниками. Однако в первом месяце 2018 года и банки, и граждане включились в кредитный процесс практически «без раскачки». Особенно это было заметно в сегменте кредитных карт. Этот вид розничного кредитования удобен не только банкам, которые могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и заемщикам. Прежде всего — благодаря привлекательным условиям по кредиткам (льготный период по оплате процентов и другие), а также простоте и удобству их использования».



По состоянию на 1 января 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 85 млн заемщиков, которую передают свыше 4,1 тыс. кредиторов, сотрудничающих с этим бюро.