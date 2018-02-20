Пользователям криптовалютной биржи Kraken вновь стали доступны два предварительных ордера и 10 торговых пар, девять из которых в прошлом были выключены из-за повышенной нагрузки на систему площадки. Сейчас инфраструктура биржи стала гораздо стабильнее, поэтому было принято решение вернуть ранее отключенные опции.

Трейдерам теперь вновь доступны два предварительных ордера — стоп-лосс и тейк-профит. Кроме того, на платформе теперь доступны еще 10 криптовалютных пар: XRP/CAD, XRP/JPY, EOS/EUR, EOS/USD, XLM/EUR, XLM/USD, GNO/EUR, GNO/USD, REP/USD и ZEC/JPY. Как сообщает ForkLog , все они, за исключением ZEC/JPY, ранее были исключены из листинга.

В будущем площадка обещает добавить дополнительные пары, но каких-то подробностей пока не раскрывает.