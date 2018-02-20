Прикрываясь именем Ассоциации российских банков (АРБ), мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Свои услуги «юристы» оценивают в 7% от возвращенной суммы, пишет «Коммерсант».



Услуги по выводу «денежных средств с недобросовестных брокеров» от имени АРБ мошенники предлагают с помощью рассылок и звонков. Заключить договор на оказание таких услуг предлагается в подложных письмах на бланке АРБ с корректно указанными адресами, но никогда не использовавшимися телефонами. Договор подписан от имени «юриста компании «Ассоциация российских банков» Шерского Алексея Андреевича». Однако АРБ является общественной организацией, а не коммерческой компанией, указанный в тексте человек никогда не работал в ассоциации и не привлекался для выполнения каких-либо задач, отмечается в сообщении АРБ.

В приложенном к одному из писем договоре указывается, что АРБ как исполнитель обязуется оказать заказчику такие услуги, как «вывод денежных средств с недобросовестных брокеров, занимающихся мошенническими финансовыми махинациями», «перевод денежных средств с офшорной зоны и замороженных счетов».

Впрочем, рассчитывать на это не стоит: воспользовавшись заманчивым предложением, можно лишь приумножить финансовые потери, отмечают эксперты, указывая, что это новый вид мошенничества.



Президент АРБ Гарегин Тосунян заверил издание, что ассоциация никогда не занималась, не занимается и не планирует заниматься получением денежных средств, находящихся на счетах различных компаний, как в России, так и за ее пределами.

«Мы можем предполагать, что такого рода «бизнес» есть не что иное, как заработок на ничем не обоснованных обещаниях людям, потерявшим по той или иной причине свои средства, — пояснил Тосунян. — Такие обещания чаще всего превращаются в очередной отъем денег у населения». В ассоциации отметили, что изучают возможность обращения в правоохранительные органы по фактам звонков и рассылок.

По словам экспертов, в последние годы на форекс-рынке клиентам, работающим с офшорными компаниями, нередко предлагают вернуть потерянные денежные средства. Однако попыток прикрытия официальным именем до сих пор на рынке не было.

