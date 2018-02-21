Международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью повышения долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам в иностранной и национальной валюте банка «ФК Открытие» , следует из релиза агентства.

Помимо этого, аналитики повысили базовую оценку кредитоспособности банка (c «ca» до «caa3»), подтвердили долгосрочную оценку риска контрагента (на уровне «B1(cr)»), а также поместили их на пересмотр с возможностью повышения.

По мнению Moody's, пересмотр прогноза по рейтингу отражает улучшение финансовых показателей «ФК Открытие» и стабилизацию клиентских средств. Повышение базовой оценки кредитоспособности обусловлено улучшением позиции по ликвидности в результате привлечения краткосрочного финансирования от ЦБ.

В декабре 2017-го Банк России приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций «ФК Открытие» на 456 млрд рублей, став владельцем практически всего акционерного капитала банка.