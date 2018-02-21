Рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило с «негативного» на «позитивный» прогноз по рейтингам банка «Зенит»: долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте и рейтингу приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте. Сами рейтинги подтверждены на уровне «Ba3». Кроме того, агентство подтвердило базовую оценку кредитоспособности банка на уровне «b1», скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «ba3», краткосрочные депозитные рейтинги — на уровне «Not Prime». Общий прогноз по банку также изменен с «негативного» на «позитивный».

Также Moody's подтвердило «Зениту» долгосрочную и краткосрочную оценку риска контрагента на уровне «Ba2(cr)» и «Not Prime(cr)» соответственно. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Улучшение прогноза по рейтингам «Зенита» отражает укрепление его финансовых показателей, а также прогнозируемое аналитиками усиление стратегической интеграции банка в бизнес контролирующего акционера — компании «Татнефть» и, как результат, повышение готовности материнской организации оказывать поддержку банку.

Moody's напоминает о существенных капитальных вливаниях «Татнефти» и о покупке компанией значительного объема проблемных активов банка в 2017 году. После вливания в размере 14 млрд рублей в середине прошлого года доля «Татнефти» в банке «Зенит» выросла с 50,44% до 71,12% голосующих акций, указывают аналитики. «Татнефть» также учредила компанию по управлению активами для приобретения проблемных активов, накопленных банком за время кризиса. Во второй половине прошлого года «Зенит» продал этой компании портфель на 25 млрд рублей, и, согласно данным руководства банка, в результате сделки были устранены риски, связанные с проданными активами.

Также в Moody's указывают, что глава «Татнефти» является председателем совета директоров «Зенита» и компания активно участвует в развитии бизнес-стратегии банка.

Комментируя ситуацию с показателями собственной кредитоспособности банка, Moody's, в частности, отмечает, что после передачи портфеля проблемных активов в специализированную компанию доля проблемных ссуд в портфеле «Зенита» составила примерно 13% на конец 2017 года против 22% годом ранее, а покрытие проблемных ссуд резервами увеличилось до 70% с 58%. Кроме того, агентство ожидает, что немного повысившаяся чистая процентная маржа банка вкупе с умеренностью кредитных потерь позволит «Зениту» показать небольшую прибыль в 2018 году, что поможет банку поддерживать выросший за последнее время уровень достаточности капитала.