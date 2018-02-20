Минфин России не планирует докапитализировать Промсвязьбанк перед передачей его на баланс Росимущества. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.



«Докапитализация перед передачей в Росимущество не предусматривается, это будет новый капитал, не связанный с закрытием «дыры» (в капитале банка)», — сказал он.

Как ранее заявляли в ЦБ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение I квартала 2018 года.

Моисеев также подтвердил, что Минфин обсуждает выкуп Агентством по страхованию вкладов (АСВ) акций Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд рублей. Проекты поправок в законы «О страховании вкладов физлиц» и «О Центральном банке РФ» были внесены комитетом Госдумы по финансовому рынку и приняты во втором чтении 15 февраля.

«150 (миллиардов рублей) — это предельная цифра, реальная может быть либо равна, либо меньше. 84 миллиарда (ранее газета «Ведомости» писала, что эту сумму Минфин намерен вернуть через передачу ПСБ Росимуществу от участвовавших в программе докапитализации через ОФЗ «ФК Открытие» и Бинбанка) — неправильная цифра, еще один банк забыли туда включить», — сказал Моисеев.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.