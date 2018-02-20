Министерство труда предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля, говорится в проекте постановления «Об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий».

Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2017 год (8 315 рублей) и за 2016 год (8 081 рубль), темп роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%.

Как отмечается, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9 062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 355 рублей и составит 12 688 рублей, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 303 рубля и составит 10 746 рублей.

Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 399 и на 392 рубля.