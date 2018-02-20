Минфин одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства во вторник.

«Заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми подали АИЖК и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк. Участие в программе субсидирования одобрено всем кредитным организациям, подавшим заявки», — отметили в Минфине.

Лимит средств на выдачу кредитов равен 600 млрд рублей, средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам. «Наибольшую долю получили Сбербанк — 320,8 млрд рублей, ВТБ — 200 млрд рублей, Абсолют Банк» — 46,6 млрд рублей», — уточняется в сообщении министерства.

Программа по субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам реализуется в рамках пакета мер по поддержке семей с детьми, она была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2017 года. Льготный кредит может получить семья, в которой с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ранее заявлял, что заявки российских банков на субсидирование процентной ставки по льготным семейным ипотечным кредитам под 6% годовых превысили лимит.