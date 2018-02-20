Замглавы ведомства Савва Шипов уточнил, что необходимые процедуры для блока по нормативному регулированию уже находятся на стадии завершения.
Первый транш финансирования программы цифровой экономики может быть выделен до конца марта, считает заместитель министра экономики России Савва Шипов. Бюджетные средства будут в основном выделяться из резервного фонда правительства, напомнил он в интервью ТАСС.
«Все необходимые для этого процедуры для блока по нормативному регулированию уже находятся на стадии завершения. Мы надеемся, что средства будут выделены уже в марте», — отметил он.
Шипов считает, что текущие задачи программы не требуют создания отдельной структуры для ее финансирования. Однако с появлением новых задач и направлений могут потребоваться нестандартные бюджетные решения, в том числе создание специального фонда, отметил он.
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