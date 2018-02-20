Первый транш финансирования программы цифровой экономики может быть выделен до конца марта, считает заместитель министра экономики России Савва Шипов. Бюджетные средства будут в основном выделяться из резервного фонда правительства, напомнил он в интервью ТАСС .

«Все необходимые для этого процедуры для блока по нормативному регулированию уже находятся на стадии завершения. Мы надеемся, что средства будут выделены уже в марте», — отметил он.

Шипов считает, что текущие задачи программы не требуют создания отдельной структуры для ее финансирования. Однако с появлением новых задач и направлений могут потребоваться нестандартные бюджетные решения, в том числе создание специального фонда, отметил он.