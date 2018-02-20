Кредиторы ТФБ рассчитывают вернуть в конкурсную массу до 15 млрд рублей, подпадающих под определение сделок с предпочтениями.

Такие сделки должны быть рассмотрены конкурсным управляющим и при наличии оснований оспорены, заявил адвокат кредиторов.

По его словам, Союз собрал практически все необходимые документы и готов подтвердить все суммы и сделки для последующего оспаривания сделок и возврата средств в конкурсную массу, сообщает TatCenter .

«Конкурсному управляющему были направлены запросы, на которые получены ответы по конкретным суммам. У нас сейчас есть 90% информации по сделкам. Есть цифры об очень интересных аномальных сделках. Суммы там громадные, на сотни миллиардов, в том числе с ЦБ РФ», — пояснил адвокат.

Напомним, Арбитражный суд РТ накануне отклонил жалобу Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка на бездействие конкурсного управляющего ТФБ по возврату на счет банкрота средств ЦБ РФ, снятых до того, как в банке ввели мораторий.