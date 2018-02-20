Международная аудиторско-консалтинговая компания КПМГ и ICONIC создали альянс для сотрудничества в областях, связанных с криптоэкономикой – от консультирования по корпоративным решениям в сфере блокчейна до правового консалтинга в сфере использования криптовалют и участия в законотворческой деятельности.

Первой совместной работой стала разработка проекта по созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) для высокотехнологичных стартапов на территории Республики Армения, который представила компания Armenian Blockchain Forum (ABF), говорится в пресс-релизе КПМГ.

Новый кластер станет площадкой для запуска и развития проектов на базе распределенного реестра, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он может превратиться в региональный вариант Кремниевой долины, где будут работать проекты со всего мира.

По оценкам ABF, в течение первого года работы СЭЗ будут созданы 250-300 высокооплачиваемых рабочих мест, а объем дополнительных инвестиций в страну может превысить $120 млн.

По словам сооснователя ICONIC Сергея Якубанца, реализация инновационных проектов служит новым источником роста экономики и открывает окно в будущее.

«Участие в создании свободной экономической зоны в Армении положило начало плодотворной работе альянса. В сегодняшнем мире невозможно двигаться вперед без развития технологий – это то, что объединяет многие страны, и наша совместная работа – часть этого процесса», – отметил Николай Легкодимов, партнер, руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ.