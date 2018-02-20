HelloGold получила разрешение на создание и операции с криптовалютой GOLDX, которая соответствует законам шариата. В планах HelloGold работа на рынках других стран Юго-Восточной Азии и в первую очередь Таиланда.

Чтобы соответствовать закону шариата, компания согласилась принять ряд условий, необходимых для работы в мусульманском мире. Токены будут обеспечены золотым запасом компании, который хранится в Сингапуре. Помимо этого все транзакции с GOLDX должны проходить за определенный период времени, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее HelloGold запустила мобильное приложение в Малайзии, основанное на технологии блокчейн. С его помощью пользователи могли покупать и продавать золото.