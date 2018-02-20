Российский рынок откроется снижением на фоне уменьшения азиатских фондовых индексов на 0,4% – 1,1% и фьючерсов на американские аналоги, и «MSCI развивающиеся рынки» на 0,25% и 1,36% соответственно. Так, на фоне укрепления доллара против евро на 1,4% до $1,23 за евро рост американских фондовых индексов затормозился за последние две торговые сессии. Доходность американских 10-летних гособлигаций снова поднялась к 2,90%. Вероятно, здесь инвесторы ждут публикацию протокола январского заседания FOMC в среду, что поможет прояснить ситуацию с темпами увеличения ставки в текущем году, что и поддерживает доллар.

Еще во вторник Казначейство США проведет очередные аукционы векселей сроком на 1-3 и 6 месяцев, а также 2-летние ноты. Напомним, прошлые аукционы по данным инструментам прошли с коэффициентом покрытия в 2-3 раза, и доходность в 1,36% – 1,57% и 1,78% и 2,06% соответственно, что постепенно отразилось более крутым наклоном кривой UST на ближнем отрезке. На этом фоне российский рубль несущественно ослаб к доллару на Форекс, но учитывая налоговый период и выкуп локального маржин-кола по нефти в 1,2%, мы ожидаем стабильной динамики от рубля.