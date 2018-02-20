Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал законопроект о регулировании криптовалют во время своего выступления на заседании в Государственной думе, передает корреспондент РБК.

По его словам, за год обсуждения проблемы госрегулирования криптовалют в России парламентарии не пришли к единой концепции развития цифровой экономики. Также, подчеркнул он, власти и предприниматели не сформулировали консолидированную позицию по отношению к криптовалютам. При этом с принятием решения по криптовалютам нужно спешить, заявил он. «Формат излишней осторожности в очередной раз нас поставит в такую позицию догоняющих», — добавил Бречалов.