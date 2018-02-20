Легализация криптовалют может помочь России привлечь иностранные инвестиции, в том числе из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме по развитию цифровой экономики глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

«Легализация цифровых валют как платежного средства может помочь привлечению инвестиций из зарубежных стран, в том числе и западных, в условиях санкций. Так что перед нами находится инструмент, который поможет нам привлечь в страну капитал, в котором мы сегодня нуждаемся. Будет трансформация всей банковской и финансовой системы, пропадет посредник между проектом и инвестором, и нам к этому надо быть готовыми», — сказал Жигарев.

По его словам, впервые в истории монополия государства на производство денег находится под угрозой. «Это необратимый процесс, который трудно контролировать. Перспективы есть только у тех криптовалют, которые подкреплены какими-то реальными активами. Сегодняшние криптовалюты, которые обеспечены спекуляциями, такие как биткоин, — и меньше чем за два месяца курс биткоина упал на 59%. Капитализация криптовалют в целом сократилась в два раза: с 600 миллиардов до 300 миллиардов долларов. Подобные колебания могут быть присущи только спекулятивным инструментам», — подчеркнул депутат.

Он также высказал предположение, что вскоре на рынок могут выйти крупные компании со своими криптовалютами.