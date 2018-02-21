Микрофинансовые организации (МФО), выдающие кредиты гражданам, не проверяя их способность вернуть заем, становятся бичом для финансовой системы страны. Такое мнение высказал директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на семинаре-совещании руководителей региональных судов.

«Бич современной финансовой системы — это выдача кредитов микрофинансовыми организациями гражданам без надлежащей проверки их платежеспособности», — утверждает Аристов, отмечая, что почти каждое пятое поступающее на исполнение приставов судебное решение касается взыскания задолженности в пользу кредитных организаций.

При этом решения судов о выплате долга перед МФО часто оказываются неисполнимыми. В качестве примера Аристов привел случай, когда молодой человек взял кредит в МФО, расположенной в подъезде его дома, для покупки телефона в подарок девушке, скрыл, что взял кредит, а затем набежали проценты. Часто такие организации «пользуются слабостью человека, отсутствием финансовой и юридической грамотности, ответственности за последствия для своей жизни и жизни своей семьи», считает глава ФССП.

По его словам, общая сумма долгов, взыскивавшихся приставами в минувшем году по всем видам производств, превысила 10 трлн рублей. За год приставы вели 84,5 млн производств, в том числе 36,5 млн по исполнению решений судов. Число находившихся на исполнении приставов судебных решений выросло за год на 1,6 млн. Частично (там, где начались выплаты) или полностью удалось исполнить 59%.