Глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс, которого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) республики подозревает во взяточничестве, заявил, что не вымогал деньги у основного акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Об этом он заявил во вторник на специально созванной пресс-конференции.

На вопрос журналистов о том, брал ли он взятки у Гусельникова и торговал ли своим влиянием, Римшевичс ответил «нет».

Глава центробанка страны также опроверг информацию, что сам искал встреч с Гусельниковым. «В течение 2014 года, осуществляя сделки, банк скрывал настоящие имена владельцев и происхождение денег и прятал их в офшорах. Как это могло произойти и как мы это могли пропустить — это уже другая история. Факт таков, что он окольными путями пытался тайно со мной встретиться, чтобы рассказать, как ему тяжело работать в Латвии, что его здесь никто не любит, что здесь все коррумпированы», — рассказал Римшевичс.

По его словам, Гусельников просил его помочь в деле со скандалом вокруг парка ветрогенераторов, на строительство которого Norvik banka выдал компании Winergy кредит в размере 50 млн евро, но так и не получил эти деньги обратно. «Он просил, чтобы я позвонил генеральному прокурору, председателю Верховного суда, премьер-министру. У меня большое влияние, я могу это сделать», — отметил глава Банка Латвии, подчеркнув, что проигнорировал эту просьбу.