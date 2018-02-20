За время работы Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 августа 2016 года его пользователи направили более 23,5 млн запросов на получение информации из реестра.

Как говорится в пресс-релизе ФНС , информацию о конкретных юридических лицах или индивидуальных предпринимателях пользователи получили более 15,5 млн разс помощью обычного поиска. Через расширенный поиск выполнено 2 млн запросов о субъектах МСП по типу и категории, региону, конкретным видам экономической деятельности, продукции, по наличию заключенных договоров, участию в программах партнерства.

Почти 1,5 млн обращений поступило к сервису с поиском по ИНН. Он позволяет определить принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства сразу всех интересующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще 4 млн пользователей обращались в реестр за сведениями, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.