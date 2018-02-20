Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от ВТБ на одобрение сделки по покупке 29,1% «Магнита». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ходатайство поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленные законом сроки», — сказал представитель антимонопольной службы.

Ранее ВТБ подписал соглашение о приобретении 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей. Цена за акцию составила 4 661 рубль. Таким образом, ВТБ становится крупнейшим акционером «Магнита».

Сеть магазинов «Магнит» основана в 1994 году, является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. В течение 2017 года ретейлер открыл 2 291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 года составило 16 350 (12 125 «магазинов у дома», 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3 774 магазина «дрогери»).