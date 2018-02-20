У компании «АйТи Капитал» большой практический опыт автоматизации XBRL-отчетности в крупнейших НФО, например, в компании «Сбербанк Управление Активами» и НПФ «Благосостояние». Она также входит в пилотную группу XBRL Центрального банка РФ. Сотрудники «АйТи Капитал» сертифицированы по XBRL Foundation.

«Переход на международный стандарт отчетности XBRL и работа по формированию отчетности – это непростой процесс, который требует большой совместной работы компании-интегратора и профильных специалистов НФО. Мы заинтересованы в том, чтобы этот переход свершался наименее болезненно, поэтому оказываем всестороннюю практическую и методическую поддержку на всех его этапах. Возможность поделиться этим опытом в академическом формате в стенах Финансового университета очень ценна, поскольку это важная составляющая глобального процесса устранения избыточности и дублирования данных отчетности и повышения достоверности информации в финансовой сфере», - отметил управляющий партнер «АйТи Капитал» Максим Виленский.

По информации Банка России, расширяемый язык деловой отчетности (XBRL) – это предпроект в большой программе главного эмиссионного и денежно-кредитного регулятора страны по созданию системы управления данными. Он служит цели расширения возможностей для использования данных в процессах ЦБ РФ, связанных и с разработкой финансово-кредитной политики, и с регулированием и надзором над финансовыми организациями.

В декабре 2017 года выпущена первая группа повышения квалификации специалистов кафедры «Технологии XBRL». Слушатели успешно прошли итоговую аттестацию и им были вручены удостоверения о повышении квалификации.

Источник: Компания «АйТи Капитал»