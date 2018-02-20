В соответствии с Национальным планом развития конкуренции доля госзакупок в Московской области при участии малого бизнеса возрастет до 50% до 2020 года.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на замруководителя Московского областного УФАС России Сергея Муравьева, эта данные согласованы с комитетом по конкурентной политике. В зависимости от того, как считать, олучается от 30 до 50% госзакупок, где участвует малый бизнес.

Помимо этого, число госзакупок при участии социально ориентированных некоммерческих организаций также планируется увеличить.