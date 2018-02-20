Минэкономразвития готовит предложения о порядке налогообложения доходов самозанятых. При определении размера ставки ориентироваться будут на ставку упрощенной системы – «плюс-минус 6%», пояснил Максм Орешкин.

По его словам, при легализации самозанятых акцент нужно делать на интернет-платформы сервисов. «Главное, чтобы человек, вовлеченный в такую систему получал легальность, права в финансовой системе, потребители его услуг получали право на налоговый вычет. Но сам он при этом делал минимум движений. Именно на этом принципе работают все платформы, на базе которых собрано большое количество людей», – сказал министр.

Также, важный аспект легализации – наличие специального счета в банке. В таком случае сам банк может взять на себя новую функцию – избавить человека от любой отчетности и любой документации, сообщает «Современный предприниматель» .