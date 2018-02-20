Технология распределенных реестров в банковском мире будем востребованна, считает зампред правления ВТБ Ольга Дергунова.



«Мы верим в технологию распределенных реестров. Мы видим, как эволюционируют стандарты, сколько усилий банковское сообщество во всем мире тратит на то, чтобы сделать платформу устойчивой, а трансакции более быстрыми», — сообщила РИА Новости Дергунова.

«Распределенная система реестров в банковском мире будет востребованна», — добавила она.

По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

