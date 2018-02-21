Ограничение непрофессиональных людей, которые сегодня занимаются цифровой экономикой, должно стать первоочередным шагом в работе Госдумы. Об этом вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил в ходе парламентских слушаний на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики», сообщает агентство «Москва» .



«Майнинг ведет к увеличению потребления электроэнергии, поэтому, когда добыча криптовалюты производится в условиях, которые не рассчитаны на такую нагрузку, не имеют нужного уровня пожарной безопасности, это создает угрозу для жизни. Для сравнения: одна видеокарта потребляет порядка 100—150 ватт в час. Для качественной работы необходимо не менее пяти таких карт запускать, а это серьезное потребление. У нас уже есть серьезные факты, когда произошли пожары, когда погибли люди. И вот здесь первоочередные шаги, которые должна сделать Госдума, — это ограничение таких непрофессиональных людей, которые занимаются сегодня цифровой экономикой», — сказал Неверов.

Также, по его словам, задачей парламентариев и экспертов является поиск решений, чтобы и граждане, и бизнес не чувствовали на себе ограничений и были защищены.

«Наша задача — найти выверенный баланс, чтобы и честный бизнес, и граждане не чувствовали ограничений, но при этом были защищены. Цифровая экономика несет в себе как новые возможности, так и новые вызовы», — отметил Неверов.