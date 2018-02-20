Необоснованные проверки бизнеса удалось снизить благодаря работе органов прокуратуры. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

По его словам, любые факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь должны тщательно отслеживаться. При этом необходимо проверять ситуации с «заказными» уголовными преследованиями в отношении бизнеса и привлекать виноватых к ответственности, сообщает «Современный предприниматель» .

«Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, восстановят справедливость. Прошу существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях», – добавил Владимир Путин.