Центробанк ожидает ускорения роста кредитования в 2018 году, заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24».

«Один из трендов 2017 года, который будет продолжаться в 2018 году, — ускорение роста кредитования», — сказал он.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в 2017 году продемонстрировал рекордный рост на фоне снижения процентных ставок. Объем выданных кредитов вырос на 37,2% до 2 трлн рублей. Всего было предоставлено 1,1 млн ипотечных займов, сообщили ранее в Центробанке.