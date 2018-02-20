Банк России принял решение об отзыве лицензии у КБ «Мастер-Капитал» (регистрационный номер 3011, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.



«Деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.

Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«Мастер-Капитал» — участник системы страхования вкладов .



Как сообщалось, 19 февраля банк не обслуживал клиентов. На сайте кредитной организации отмечалось, что обслуживание физических и юридических лиц не будет осуществляться и 20 февраля.