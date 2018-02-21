Центробанк может распространить механизм возмещения ущерба на активы бывших собственников и топ-менеджеров банков, сказал во вторник зампред ЦБ Василий Поздышев, об этом сообщает Reuters .

«Мы говорим о том, что, возможно, следует проработать механизм возмещения ущерба, который бы распространялся не только на счета собственников и топ-менеджеров в самих банках и не только на вложения собственников в эти банки, но и на другие активы. Потому что очень часто иные активы собственников банков финансируются этими же банками», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В прошлом году российский регулятор объявил о санации трех крупных банков: «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

В случае с ПСБ регулятор обнаружил сделки с признаками вывода активов более чем на 100 млрд рублей, однако собственники банка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы сохранили контроль над банком «Возрождение», компаниями «Техносерв», группа ПСН и другими активами. Тем не менее Ананьевы по предписанию ЦБ должны снизить долю в Возрождении до 10%, на это регулятор отвел им 90 дней.

Владельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев, как ранее говорил Поздышев, передали ЦБ ряд активов, чтобы частично компенсировать санацию их банковской группы.