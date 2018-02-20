За прошедшие сутки курс биткоина поднялся на 5,27% и теперь составляет $11,657 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $196,7 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 0,05% до $0,95 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $92,8 млрд.

Курс Ripple упал еще на 0,96% за сутки. Он составляет $1,14 при капитализации $44,4 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 0,88% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,523 тыс. Капитализация криптовалюты - $25,8 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $510,8 млрд.