Банк «Возрождение» запускает вклад «Максимальный доход» с повышенной ставкой до 7,6% годовых. Оформление депозита возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Новый продукт позволяет открыть депозит на максимально выгодных условиях при инвестировании части средств в высокодоходные инструменты.

Депозит открывается в рублях РФ. Минимальная сумма – 50 тыс. рублей, максимальная – не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ. Срок размещения на выбор клиента – 181, 367 или 547 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Пополнение и снятие не предусмотрены.

Инвестиционное страхование жизни – комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.

«Наше новое предложение ориентировано на тех, кто готов сохранить и приумножить свой капитал, а также застраховаться от непредвиденных жизненных ситуаций. По сути, это комплексная программа, объединяющая классические сберегательные инструменты, высокодоходные инвестиции и надежную защиту жизни»,– комментирует руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов.

Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).